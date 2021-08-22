اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 01:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يكرم أبطال أولمبياد طوكيو وأوائل الثانوية العامة

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:19 م
محافظ القاهرة يكرم أبطال أولمبياد طوكيو وأوائل الثانوية العامة محافظ القاهرة يكرم أبطال أولمبياد طوكيو
كتب ـ سيد الخلفاوى - تصوير هديل البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت منذ قليل احتفالية محافظة القاهرة لتكريم أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد طوكيو من أبناء المحافظة، وهم فريال عبدالعزيز وأحمد الجندي وجيانا فاروق وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
 
ومن المقرر أن يتم تكريم أوائل الجمهورية الناجحين فى الثانوية العامة من أبناء محافظة القاهرة .
 
وعلى رأس الذين سيتم تكريمهم فريال أشرف، التى حققت الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثانى.
 
وشاركت مصر في أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين إلى 146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، لتتخطى رقم اللاعبين الذين شاركوا في الدورة الماضية بريو دي جانيرو، والتي بلغ عددها 119 لاعبا ولاعبة.

القاهرة

ابطال طوكيو

اوائل الثانوية

الثانوية العامة

محافظ القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تطرح محلات للإيجار بسوق موقف إمبابة بروض الفرج

الأحد، 22 أغسطس 2021 07:00 ص

محافظ القاهرة يوقف 3 مسئولين عن العمل بالسلام بسبب الإشغالات والقمامة

السبت، 21 أغسطس 2021 08:18 م

محافظة القاهرة تستكمل خطة التطوير بمحيط سور مجرى العيون مع تعويض السكان.. المرحلة القادمة تشمل مناطق الجيارة ومساكن عين الصيرة وحوشى الغجر والنخل وصولا إلى كورنيش النيل.. والبدء فى العمل بأرض بطن البقرة

الجمعة، 20 أغسطس 2021 07:00 ص

محافظ القاهرة يترأس لجنة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية

الخميس، 19 أغسطس 2021 03:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة