ضبط وإعدام كميات من الحلوى الفاسدة وتحرير 968 محضرا للمخالفين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حملة على محلات الحلويات خلال الفترة الماضية، وأسفرت الحملة عن ضبط 450 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط وإعدام 249 كجم و74 لتر منتجات فاسدة.

وأسفرت عن تحرير 968 محضرا طبقا للقرار 96 و 1374 محضر طبقا للقرار 97، كما تم سحب 4837 عينة وتم المرور على 3395 منشأة، وإعدام 370 لتر و 75084.5 كيلو.

وبلغ إجمالى المضبوطات 1149585.5 كجم، كما تم أيضا تخصيص 230 منشأة وإصدار 5354 شهادة صحية من مراكز الفحوص.