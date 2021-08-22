صندوق مكافحة الإدمان يستعرض آليات الكشف عن المخدرات لموظفى الجهاز الإدارى

كتب ــ مدحت وهبة

يستضيف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد مصطفى خبير السموم بمصلحة الطب الشرعى اليوم الأحد، من خلال بث مباشر في تمام الساعة الثامنة مساء على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك" .

يتناول البث المباشر العديد من الموضوعات الهامة، منها الحديث عن التفاعلات الدوائية التى قد تؤثر على نتيجة عينة تحاليل الكشف عن المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكيفية التأكد من ذلك، أيضا آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، حيث أتاح القانون 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، وإلا سيتم فصله من العمل فى حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة .

كما تتضمن آليات تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، بأن اللجنة المنوطة بالكشف على الموظفين تتواصل مع النيابة الإدارية لإبلاغها بنتيجة الحالات الإيجابية والتي تقوم بدورها باتخاذ قرار الفصل وفقا للقانون، وأنه فى حالة معرفة الرئيس المباشر للموظف بأنه يتعاطى المواد المخدرة وتستر عليه فإنه يقع تحت المساءلة القانونية، كما أن الموظف الممتنع عن إجراء الكشف أو المتهرب من اللجنة يعامل معاملة إيجابية العينة وبالتالى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفصله من العمل .