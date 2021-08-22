شرطة المسطحات المائية تضبط 431 مركبا ومعدية مخالفة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية في ضبط (431) وحدة مخالفة لقانون الملاحة متمثلة فى "مخالفة شروط التراخيص - عدم إكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ – عدم وجود التراخيص الملاحية – عدم إكتمال الطاقم الملاحى- إنتهاء التراخيص الملاحية-القيادة بدون رخصة - عدم وجود الأنوار الملاحية – حمولة زائدة".

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة من ضبط ( 99) مخالفة لقانون البيئة متمثلة فى "عدم وجود سجل بيئى – التخلص غير الآمن من المخلفات السائلة والصلبة والبترولية".

وأسفرت الجهود فى مجال الصحة عن ضبط (19) مخالفة الإشتراطات الصحية متمثلة فى "عدم وجود شهادات صحية"، وفى مجال الرى تم ضبط ( 46) مخالفة لإشتراطات تراخيص الرى ، وفى مجال الحماية المدنية تم ضبط عدد ( 66) مخالفة لإشتراطات الحماية المدنية، وفى مجال السياحة تم ضبط عدد (21) مخالفة إشتراطات السياحية متمثلة فى "إنتهاء رخصة السياحة".