اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد بالبنوك

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:27 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد بالبنوك دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد الموافق أول أيام الأسبوع للبنوك 22-8-2021، مقابل الجنيه المصرى، مسجلا استقرارا في البنك الأهلى عند سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك مصر 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.
 
وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.93 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.
 
 
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.92 جنيه للشراء.
 
52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.25 جنيه للشراء.
 
52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.26 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.29 جنيه.
 
52.25 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.26 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

51.98 جنيه للشراء.
 
52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.31 جنيه للشراء.
 
52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.41 جنيه للشراء.
 
52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.24 جنيه للشراء.
 
52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

اسعار العملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة