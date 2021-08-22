سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد بالبنوك

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد الموافق أول أيام الأسبوع للبنوك 22-8-2021، مقابل الجنيه المصرى، مسجلا استقرارا في البنك الأهلى عند سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك مصر 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.93 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.92 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.26 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.29 جنيه.

52.25 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.26 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس 51.98 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.31 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.41 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.24 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.