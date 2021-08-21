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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 21-8-2021

السبت، 21 أغسطس 2021 01:08 م
سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 21-8-2021 الدينار الكويتى
كتبت ــ ريهام الباشا

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سجل سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 21-8-2021، ثباتا مقابل الجنيه المصرى، مسجلا استقرارا في البنك الأهلى عند سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.93 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك.
 

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.92 جنيه للشراء.
 
52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.25 جنيه للشراء.
 
52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.29 جنيه للشراء.
 
52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

51.97 جنيه للشراء.
 
52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.31 جنيه للشراء.
 
52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.41 جنيه للشراء.
 
52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.24 جنيه للشراء.
 
52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

اسعار العملات

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