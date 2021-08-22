حصاد الوزارات.. التعليم: استقبال 215 ألف تظلم على نتيجة الثانوية

كتب ـ محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم: استقبال 215 ألف تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021