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حصاد الوزارات.. التعليم: استقبال 215 ألف تظلم على نتيجة الثانوية

الأحد، 22 أغسطس 2021 05:13 م
حصاد الوزارات.. التعليم: استقبال 215 ألف تظلم على نتيجة الثانوية طلاب الثانوية العامة
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

التعليم: استقبال 215 ألف تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

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"التموين" تقرر مد الأوكازيون الصيفى 2021 حتى 15 سبتمبر المقبل
 
دار الإفتاء: "زواج البارت تايم" باطل ومروجوه يسعون للشهرة
 
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التعليم تعلن رابط الحصول على البريد الموحد لطلاب الثانوية للتظلم على نتيجة الامتحانات
 
الأوقاف توجه بعدم السماح لأى إمام أو خطيب صاحب فكر متطرف صعود المنبر
 
التعليم تخصص خطا ساخنا للرد على استفسارات تظلمات الثانوية العامة 2021
 
توافد طلاب الثانوية على معامل تنسيق هندسة القاهرة فى ثانى أيام المرحلة الأولى
 
 

 


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الاوقاف

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