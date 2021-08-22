وزير الزراعة يفتتح أعمال تطوير معمل تحليل التربة بهيئة التعمير والتنمية

كتبت ـ أسماء نصار

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بالهيئة العامة لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وقال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة، إن المعمل يقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية للأراضي التابعة لمشاريع الهيئة وأيضا للقطاع الخاص، كما يقوم بإجراء التحاليل الخاصة بالتربة وأيضا تقديم المشورة والحلول لبعض المشكلات في استصلاح الأراضي وذلك من خلال تقديم التوصيات الفنية حسب نوعية التربة وحسب نوعية مياه الرى.

وأضاف الشحات، أن المعمل يعمل به حوالي 90 كيميائيا ومهندسا زراعيا ويجري كافة أنواع التحاليل الكيميائية وطبيعة قوام التربة، مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمات التحاليل بأقل تكاليف في أقل وقت، وإعطاء التوصيات الفنية المناسبة للعملاء مع تقديم صورة كاملة لنوعية التربة ومياه الرى كما يحرص جميع العاملين بالمعامل على تقديم أفضل خدمة بأدق النتائج .

أكد المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن هناك تعاونا مع وتنسيق مع كافة المعامل والمعاهد البحثية في الوزارة وأن معمل الهيئة قام بإجراء تحليل جميع عينات التربة والمياه الخاصة بمشاريع الاستصلاح في مصر ( بنجر السكر – توشكى – شرق العوينات – غرب المنيا – وادى النقرة).

وأضاف أن وزير الزراعة وجه بتوفير كافة أوجه الدعم للمهندسين والكيميائين العاملين بالمعمل لمواكبة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها حاليا في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الافقى والتى تنفق عليها الدولة مئات المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.