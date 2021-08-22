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التعليم: 15604 طلاب بالدبلومات الفنية أدوا امتحان الدور الثانى دون مشكلات

الأحد، 22 أغسطس 2021 03:00 م
التعليم: 15604 طلاب بالدبلومات الفنية أدوا امتحان الدور الثانى دون مشكلات الدبلومات الفنية
كتب ـ محمود طه حسين

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أدى (15604) طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم الثامن للامتحانات، داخل (436) لجنة وذلك في عدد (79) مادة امتحانية.
 
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.
 
وأضاف مجاهد، أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.
 
وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلقي أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني للدبلومات

اسئلة الدور الثاني للدبلومات الفنية

الإجراءات الاحترازية لكورونا

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