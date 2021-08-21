والد الطفل شهيد لقمة العيش بالدقهلية: "من قام بقتل ابنى ليس بشرا"

الدقهلية شريف الديب

أكد والد شهيد لقمة العيش بالدقهلية "الطفل سيف"، أن نجله كان مكافحا ويعمل على مساعدته هو وأشقائه وليس له خلافات مع أحد وأنه من الملتزمين، ويوم الحادث فوجئ بأنه عند الاتصال به بقيام أحد رجال الإسعاف بالرد عليه وقال: ابنك عامل حادثة على طريق برقين بطريق السنبلاوين أبو كبير.

وأضاف: على الفور توجهت إلى مكان الحادث ورأيت وشاهدت ابنى مذبوحا وغارقا فى دمائه بمنظر صعب على أى إنسان يشاهده ولم أتخيل أن سيف ابنى هو المقتول، ووصل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وعقب ذلك أمرت النيابة بتشريح الجثمان وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى، وتم تشريحه ولم أتخيل أن يكون بشرا هو من قام بالحادث، فلا يوجد رحمة بداخله.

وتابع والد الشهيد: "يا ريت كان أخذ التوك توك وترك سيف، أنا مش عايز التوك توك أنا عايز سيف ابنى كان حنين ويحبنى ويحب أشقاءه وأمه، بالإضافة إلى أنه محبوب وسط زملائه ومشهد الجنازة توضح عدد اللى بيحبوه".

وأشار إلى أنه "كان بيحب بنت جارتنا وطلب أن يخطبها، وبالفعل خطبها وكان سعيدا، وظل يسعى ويعمل لكى يساعدنا".

يذكر بأن تلقى مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بلاغا بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز، وتبين أنه (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة المركز )، "مصاب بجرح بالرقبة"، والعُثور بجواره على (سلاح أبيض "سكين مدممة " - هاتف محمول)، وأكد والده (عامل - مقيم بذات العنوان) خروج نجله للعمل على مركبة التوك توك "ملك والدة المجنى عليه"، وعدم عودته وعلمه بوفاته عقب ذلك.

توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.