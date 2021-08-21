للمهندسين.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين بالعمل بوظائف بألمانيا

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، عن توفير فرص عمل في ألمانيا للمهندسين في مجال هندسة البرمجيات، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل فرص عمل والشروط وكيفية التقديم واخر موعد ، كما يلى:

- وزارة الهجرة أعلنت عن توفير فرص عمل في ألمانيا للمهندسين في مجال هندسة البرمجيات

- فرص العمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).

- التقدم للوظائف المعلن عنها سيكون عن طريق إرسال نسخة إلكترونية من الاستمارة المرفقة والمستندات المطلوبة إلى الوزارة على البريد الإلكتروني: THAMM@emigration.gov.e

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري

- شروط التقدم لهذه الوظائف أن يكون المتقدم مقيم في جمهورية مصر العربية ويحمل الجنسية المصرية

- لا يجب ألا يزيد السن عن 40 عاماً.

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة على الأقل.

- يشترط خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس المجال بعد التخرج

- يشترط إجادة العمل على قواعد البيانات مثل MySQL/ Oracle / SQL.

- خبرة في العمل بلغات البرمجة مثل JAVA / JAVAEE / JavaScript / C ++ / C # /Python / HTML5 / CSS3 /Angular React / PHP / S4 / HANA / Swif (iOS)/ Kotlin (Android).

- خبرة في مهام تكنولوجيا المعلومات الأخرى مثل تطوير مواقع الويب أو تطوير التطبيقات أو السحابة الإلكترونية.

- معرفة اللغة الإنجليزية حتى المستوى C1 .

- إجادة التعامل مع العملاء.

- ملء الاستمارة إلكترونيا فقط ولن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد

- يتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF

- سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

- سيتم عقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية

- سيتم توفير لهؤلاء المرشحين ندوة تعريفية مفصلة حول برنامج THAMM ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا قبل المقابلات.

- سيكون هناك مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.

- من يجتاز مرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين سيحصل على برنامج تدريبي مكثف في القاهرة بهدف الإعداد والتأهيل المغادرة والعمل في ألمانيا.