بماء زمزم والورود.. المسجد النبوى يستقبل أول فوج من معتمرى الخارج.. فيديو وصور

كتبت مريم بدر الدين

استقبل المسجد النبوي بالمدينة المنورة أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، وحرص مسئولو وكالة شئون المسجد النبوي استقبال الزائرين بماء زمزم و توزيع الورود والهدايا عليهم.

المسجد النبوي يستقبل أولى طلائع معتمري الخارج بعد توقف استمر أكثر نحو عامين بسبب الجائحة.



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pic.twitter.com/Zq1L0EceEV — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 21, 2021

‏ونشر الحساب الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون ‎المسجد النبوي مجموعة صور تظهر استقبال الفوج الأول من الزائرين القادمين من خارج المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بعد استئناف العمرة من الخارج.



المسجد النبوي

ووصل أمس الجمعة الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق " أربيل" عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة يفوق الـ 100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1443هـ والصلاة فى المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضى الله عنهما، بحسب " واس".

وكان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعدي ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي ، حيث كثفت الوكالة استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحة الإنسان ومنعا لانتشار فيروس كورونا.