القومى للمياه ينتهى من إنشاء ترعتين بالقناطر الخيرية "مبطنة وترابية"

كتبت أسماء نصار

انتهى معهد بحوث صيانة القنوات المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه، من إنشاء نموذج فيزيائى هيدروليكى بمجمع المركز بالقناطر الخيرية، عبارة عن ترعة ترابية بطول 26 متر وذات عرض قاع مختلف من مسافة الى أخرى وتحتوى على حشائش.



كما تم إنشاء ترعة مبطنة بالخرسانة العادية بعرض قاع 0.50 م وارتفاع 0.70م وميل جوانب 1:1، وتم تنفيذ هدار مطاطى فى الترعة المبطنة تتحمل ضغط المياه والصدمات ومصنوع من مادة مرنة قابلة للانتفاخ بالهواء أو المياه وكذلك الطى عند تفريغها، وكما تم إنشاء نموذج للهدار يتكون من "جسم الهدار وقاعدة خرسانية وغرفة تحكم ميكانيكية وكهربائية التي تحتوي علي بعض الاجهزة والمعدات مثل منفاخ هواء وحساسات مناسيب المياه".



ويتميز الهدار المطاطى بالقدرة علي التحكم في منسوب عتب الهدار والمرونة الشديدة في رفع منسوب عتب الهدار وخفضه بسلاسة وسهولة وكذلك يمكن أن يكون ثابت فى موقع محدد أو نقله من موقع الى أخر لأداء المهام المراد تحقيقها وسوف يتم استخدام النموذج الفيزيائى فى الدراسات البحثية التى لها علاقة بتوزيع المياه وتقليل الهدر فى المياه.



الجدير بالذكر أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والرى للحفاظ على الموارد المائية ومراعاة تحقيق خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، و إعداد دراسات لرفع كفاءة الترع ووصول المياه لمستحقيها فى الوقت المناسب بالكمية والجودة المطلوبة والذى سوف يكون له مردود إيجابي على المشروع القومى لتطوير القرى المصرية من الجهة الاقتصادية والاجتماعية.