الزراعة: فحص وعلاج 5274 رأس ماشية لدى صغار المربين مجانا فى البحيرة

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور هانى حسن، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الانتاج الحيوانى ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بالبحيرة قافلة بيطرية بمراكز وإدارات التحرير بأبو حمص ودمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن القافلة لاقت كل تعاون مثمر من فريق مديرية الطب البيطرى تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وانطلاقا من دور مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة الى صغار الزراع والمربين .

وأضافت أنه تم فحص وعلاج وتحصين 5274 حيوانا لدى 1976 مستفيدا من صغار المربيين أثناء القافلة 2317 حيوانا تم فحصها وعلاجها تناسليا، وتم تأهيلها لاسترداد الكفاءة التناسلية، و1547 حيوانا تم علاجها باطنيا و691 حيوانا تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، و638 حيوانا تم تحصينها باللقاحات غير السيادية، و21 عملية جراحية و15 طلوقة بقرى وجاموسى تم فحصها وتقييمها أثناء القافلة بالإضافة إلى تلقيح 5 حيوانات اصطناعيا تصادف شياعها اثناء القافلة .

كما تم تدريب 18 طبيبا بيطريا، وتم تنفيذ ندوة بعنوان استخدام المخلفات الحقلية فى أعلاف الحيوان، كما تم تنفيذ ندوة يوميا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية، كما تم عمل ندوة بيطرية بعنوان المشكلات التناسلية فى حيوانات المزرعة والتقنيات الحديثة فى التشخيص والعلاج.