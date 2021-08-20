اليوم السابع
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جهاز تنمية المشروعات بدمياط يوفر 3.5 ألف فرصة عمل بـ1352 مشروعا

الجمعة، 20 أغسطس 2021 03:31 م
جهاز تنمية المشروعات بدمياط يوفر 3.5 ألف فرصة عمل بـ1352 مشروعا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط _ معتز الشربينى

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تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول جهوده خلال النصف الأول من العام الحالى.

 

وتضمن التقرير، وفق بيان اليوم الجمعة، ما تم تمويله من مشروعات صغيرة من خلال الجهات الوسيطة، والتى تتمثل فى التعاون مع شركاء التنمية مثل "مشروعات جمعيتى والمنافذ التسويقية المتنقلة بالشراكة مع وزارة التموين والبنك الأهلى المصرى"، وكذا من خلال الإقراض المباشر، والتى جاء أهمها "مشروع فرش وحدات مشروع بشائر الخير 5 بمحافظة الإسكندرية" بالتعاون مع محافظة دمياط، وذلك بإجمالى 322 مشروعا صغيرا، هذا إلى جانب تمويل 1030 مشروعا متناهى الصغير، بإجمالى حجم مشروعات يصل إلى 1352 بتمويل قدره 63.453.501 مليون جنيه، وذلك بعدد 3.534 فرصة عمل.

 

وذكر حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط، أن الجهاز قد قدم خدمات غير مالية خلال تلك الفترة والتى شملت محورين أولهما وحدة الشباك الواحد والذى تم من خلاله إصدار 110رخصة مؤقتة و62 بطاقة رقم قومى لمنشأة، و44 شهادة تصنيف وأيضاً 44 شهادة مزايا، وكذا استصدار 83 رخصة نهائية و17 بطاقة ضريبية و24 شهادة تأمينات اجتماعية، أما المحور الثانى فهو خدمات التسويق والمعارض والتدريب، حيث تم من خلاله إشراك 5 عارضين فى معرض البازار، واقامة عدد 4 ندوات تعريفية عن أنشطة الجهاز وتنظيم عدد دورات تدريبية "حدد فكرة مشروعك، ابدأ مشروعك، طور مشروعك" بالتعاون مع شركاء التنمية ومنظمة العمل الدولية بإجمالى 70 متدربا.


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