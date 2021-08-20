اليوم السابع
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أسعار الذهب: 20 حدثا اقتصاديا ترسم ملامح حركة المعدن النفيس فى العالم

الجمعة، 20 أغسطس 2021 11:00 م
أسعار الذهب: 20 حدثا اقتصاديا ترسم ملامح حركة المعدن النفيس فى العالم الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسواق المعادن الثمينة عالمياً حركة لسعر أونصة الذهب في قناة سعرية تراوحت بين 1780 إلي 1792 دولار على مدار جلسات التداول هذا الأسبوع، وسجل الذهب في مصر سعر تراوح بين 780 إلي 788 جنيها على مدار الأسبوع، وكان هناك عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية التي ساهمت في رسم ملامح حركة الذهب على مدار الأسبوع وصلت إلي 20 حدث وتقرير اقتصادي نستعرضها في السطور التالية.

الإثنين 16 أغسطس

الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين
التقرير الشهري من البنك المركزي الألماني
المؤشر الرائد من كونفرنس بورد في المملكة المتحدة

الثلاثاء 17 أغسطس

محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الاسترالي
مؤشر متوسط الدخل في المملكة المتحدة
معدل البطالة في الممكلة المتحدة
مبيعات التجزئة الأمريكية
الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة
خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الأربعاء 18 أغسطس

بيان الفائدة وبيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي النيوزيلندي
مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني
مؤشر أسعار المستهلكين الكندي
مخزونات النفط الخام الأمريكية
محضر اجتماع الفيدرالي

الخميس 19 أغسطس

التغير في التوظيف ومعدل البطالة الأسترالي
الحساب الجاري في منطقة اليورو
التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الكندي
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بولاية فيلادلفيا
إعانات البطالة الأمريكية

الجمعة 20 أغسطس

مبيعات التجزئة البريطانية
مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية في كندا.
 
سعر الذهب في البورصات العالمية يتحرك صعودا وهبوطا وفق المتغيرات الاقتصادية وأداء الأسهم والأسواق وتقارير التوظيف ومعدلات التضخم والبطالة وحركة أسعار السندات والنفط والاضطرابات السياسية والاقتصادية.

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