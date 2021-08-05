اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أغسطس 2021 09:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ماذا ينتظر سوق الذهب اليوم.. بيانات إنجليزية ترسم ملامح أسعار "النفيس"؟

الخميس، 05 أغسطس 2021 12:39 م
ماذا ينتظر سوق الذهب اليوم.. بيانات إنجليزية ترسم ملامح أسعار "النفيس"؟ الذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تترقب أسواق المعادن الثمينة اليوم الخميس عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على حركة تداول الذهب ولعل أبرزها قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية من بنك انجلترا والتي من المتوقع إعلانها خلال ساعات.
 
أبرز الأحداث اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 ، هي  قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية من بنك انجلترا وإعانات البطالة في الولايات المتحدة وخطاب فيليب لوي محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، وجميعها تؤثر على مجريات أسواق الذهب في العالم.
 
سعر الذهب اليوم في البورصات العالمية لا يزال يتحرك في قناة سعرية تتراوح بين 1810 إلي 1830 دولار مما يجعل أسعار الذهب دائمة التغير سواء في مصر أو أية دول أخري.
 
سعر الذهب اليوم في مصر الآن، لعيار 24 سجل 906.25 جنيه وعيار 21 سجل 794 جنيها و عيار 18 سجل 679.75 جنيه وأونصة الذهب 1813 دولارا والجنيه الذهب 6344 جنيها.

سعر جرام الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

جرام الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع سعر الذهب جنيهين بختام جلسات الأسبوع وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام

السبت، 24 يوليه 2021 09:32 ص

لماذا تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع؟

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 08:00 ص

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

الجمعة، 09 يوليه 2021 08:37 م

جنون المعدن النفيس.. 25 حدثا وتقريرا اقتصاديا وراء تذبذب سعر الذهب هذا الأسبوع.. وتوقعات بارتفاع جزئى فى الأسعار خلال ساعات مع إعلان الوظائف ومعدل الدخل داخل أمريكا.. وعيار 21 مرشح لتسجيل مستوى أعلى بأقرب تداول

الجمعة، 02 يوليه 2021 05:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة