ماذا ينتظر سوق الذهب اليوم.. بيانات إنجليزية ترسم ملامح أسعار "النفيس"؟

كتب إسلام سعيد

تترقب أسواق المعادن الثمينة اليوم الخميس عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على حركة تداول الذهب ولعل أبرزها قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية من بنك انجلترا والتي من المتوقع إعلانها خلال ساعات.

أبرز الأحداث اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 ، هي قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية من بنك انجلترا وإعانات البطالة في الولايات المتحدة وخطاب فيليب لوي محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، وجميعها تؤثر على مجريات أسواق الذهب في العالم.

سعر الذهب اليوم في البورصات العالمية لا يزال يتحرك في قناة سعرية تتراوح بين 1810 إلي 1830 دولار مما يجعل أسعار الذهب دائمة التغير سواء في مصر أو أية دول أخري.

سعر الذهب اليوم في مصر الآن، لعيار 24 سجل 906.25 جنيه وعيار 21 سجل 794 جنيها و عيار 18 سجل 679.75 جنيه وأونصة الذهب 1813 دولارا والجنيه الذهب 6344 جنيها.