اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أغسطس 2021 07:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية التونسية تقرر تعيين 9 مسئولين أمنيين بينهم مدير عام جديد للمخابرات

الخميس، 19 أغسطس 2021 09:00 م
الداخلية التونسية تقرر تعيين 9 مسئولين أمنيين بينهم مدير عام جديد للمخابرات الداخلية التونسية
كتب: محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الداخلية التونسية يوم الخميس إنها عينت تسعة مسؤولين أمنيين كبار بينهم مدير عام جديد للمخابرات، حسبما ذكرت وكالة أنباء تونس.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشى وجمد عمل البرلمان فى 25 يوليو ضمن إجراءات استثنائية، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة قيس سعيد المفاجئة التي حظيت بتأييد شعبي واسع، لم يعين حتى الآن رئيسا للحكومة ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة مثيرا بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.

وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسى إن سعيد يريد أولا إدخال تغييرات جذرية على أجهزة الدولة خصوصا الأمنية بعد أن ظلت محل تجاذب سياسي خلال العقد الماضى.

وقال سعيد الأسبوع الماضى إن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية وإنه لن يسمح بذلك دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم تعيين سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة (المخابرات) ومراد حسين مديرا عاما للأمن العمومي بينما عُيّن مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.


تونس

الداخلية التونسية

أخبار تونس

قيس سعيد

هشام المشيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تونس تفرض الحجر الصحى الإجبارى لمدة 10 أيام على جميع الوافدين من الخارج

الخميس، 19 أغسطس 2021 06:20 م

تونس تنظم غدا اليوم المفتوح للتلقيح ضد كورونا

الخميس، 19 أغسطس 2021 11:04 ص

تونس تعلن تعديل موعد حظر التجوال ليبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 10:00 م

رئيس تونس يضرب بيد من حديد على الفساد.. قيس سعيد: القانون فوق الجميع والفاسدون لن يغادروا قبل نظر ملفاتهم.. "الشعب التونسية": "النهضة" أذلت الشعب وقتلته قتلا ممنهجا.. وحل البرلمان مطلب شعبى واجب النفاذ

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة