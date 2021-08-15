جيران الزوجة المقتولة ببنها: لسه راجعة البيت بعد الصلح قبل الواقعة بيوم

القليوبية إبراهيم سالم

كشف جيران الزوجة المقتولة على يد زوجها بمنطقة مساكن طابا ببنها بمحافظة القليوبية، عن أن الزوجين وأسرتهما يتمتعان بالسيرة الطيبة سواء أسرة الزوج أو الزوجة، كما أن الزوجة تخرجت من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وحفظت كتاب الله.

وأضاف الجيران، أن الخلافات التى كانت بين الزوجين كانت كغيرها من الخلافات التى تمتلئ بها المنازل ويتم حلها وتدارك الأمور، موضحين انه قبل الواقعة كانت قد نشبت مشادة بين الزوجين وعلى إثرها تركت الزوجة بيت الزوجية وانتقلت لبيت والدها، إلى أن تم حل الخلاف بينهما قبل الواقعة بيوم، "تم حل المشاكل بين الزوجين ولسه الزوجة راجعة البيت بعد الصلح".

وأكد جيران الزوجين بالمنطقة، أن الزوجين من أسرتين مسالمتين ولم يتوقعوا أن يحدث هذا بينهما يوما ما، موضحين أن الخلافات بينهما كانت كأى خلافات بين زوجين ويتم تدراكها بعد ذلك، إلا أنه اليوم فوجئوا بانطلاق صريخ من منزلهم بالمنطقة وعندما تدخلوا لتدارك الواقعة وجدوا الزوجة غارقة فى دمائها.

وكانت نيابة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، انتقلت لموقع جريمة قتل زوج لزوجته بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، لمعاينتها ورفع البصمات، وتمثيل الزوج لجريمته، وذلك بعدما قام بتسليم نفسه بعد ارتكابه الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط زوج قتل زوجته بمنطقة مساكن طابا دائرة قسم أول بنها، لخلافات زوجته على مصروفات المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول بنها يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين زوجين لخلافات على مصروفات المنزل، وتطورت هذه المشاجرة لقتل الزوج لزوجته.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أحمد ح م", 32 سنة، سائق، وزوجته "ه س ع", 26 سنة، ربة منزل، لخلافات أسرية على مصروفات المنزل، تطورت هذه المشاجرة لقيامه بقتلها.