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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة

الجمعة، 09 يوليه 2021 01:54 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة ريال سعودى
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويثبت سعره أيضا فى "البركة" ليسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك.
 
وفى سياق متصل استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى 18.40 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" 18.49 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.
 
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.09  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
 
 

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