سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 8-7-2021

كتبت: سماح حمدى

شهد سعر اليورو الأوروبي انخفاضا ملحوظا اليوم الخميس 8-7-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية فى السوق المصرفى، ليسجل فى البنك الأهلى 18.40 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" 18.49 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.49 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.40 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.45 جنيه. 18.40 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.45 جنيه.

18.55 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.60 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر 18.40 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة 18.58 جنيه للبيع. 18.43 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.60 جنيه للبيع. 18.49 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.39 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.