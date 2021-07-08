سعر الريال السعودى اليوم الخميس 8-7-2021

كتبت: سماح حمدى

شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7 يوليو 2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المصرفى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين يثبت سعره فى "البركة" ليسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو الأوروبي اليوم إمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى 18.40 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" 18.49 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه. 4.16 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.16 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه؟ 4.16 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه؟

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.19 جنيه للبيع. 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.23 جنيه للبيع. 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.09 جنيه للشراء. 4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.