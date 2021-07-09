تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-7-2021، وسجلت أسعار الدواجن "البيضاء" بين 27 - 28 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 31-33 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن البلدى الكيلو بين 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو سجلت 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار البيض الأبيض فتتراوح بين 36-38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.