وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين، أثناء تواجدهم بأراضي الـ48، كما اعتقلت، شابا ووالدته، بعد مداهمة منزلهما في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، بالإضافة إلي اعتقال شقيقين من بلدة سعير شمال شرق الخليل بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد قرب بلدة جبع جنوب جنين، ومنعت الفلسطينيين من ترميمه وإقامة الصلاة فيه.