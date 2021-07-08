اليوم السابع
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الخميس، 08 يوليه 2021 05:14 م
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أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الخميس

الخميس، 08 يوليه 2021 03:14 م
أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الخميس ذهب
كتبت: سماح حمدى

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 8-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.44 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.79 ريال سعودي.
 
وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره بالبنوك المصرية بأخر أيام الأسبوع 8-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنكى"المركزى المصرى، وبنك الأهلى ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى "بنك الاستثمار العربى" 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:


دولار أمريكى (USD)

3.75 ريال سعودى

يورو (EUR)

4.44 ريال سعودي

جنيه استرليني (GBP)

5.17 ريال سعودي

دولار كندي (CAD)

2.99 ريال سعودي

دولار أسترالي (AUD)

2.79 ريال سعودي .

ين ياباني (JPY)

0.03 ريال سعودي

جنيه مصري (EGP)

0.24 ريال سعودي

درهم إماراتي (AED)

1.02 ريال سعودي

دينار بحريني (BHD)

9.95 ريال سعودي

دينار كويتي (KWD)

12.45 ريال سعودي

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.88 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 218.88 ريال بما يعادل  58.36$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 200.65 ريال  بما يعادل  53.49$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 191.53 ريال  بما يعادل  51.06$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 164.17 ريال  بما يعادل  34.04$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 127.68 ريال  بما يعادل  33.90$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 109.44 ريال بما يعادل  29.18$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,807 ريال بما يعادل  1,815$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,532 ريال بما يعادل 408.51$

سعر كيلو الذهب

بنحو 218,884 ريال بما يعادل 58,357$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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