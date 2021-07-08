106 مليون سائح زاروا مصر خلال 10 سنوات.. انفوجراف

كتب محمد أسعد

كشفت الإحصاءات والبيانات المنشورة بالتقرير السنوي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العشر سنوات الماضية، في الفترة ما بين 2010 وحتى 2020 اقترب من 106 مليون سائح.

وذكر الاتحاد فى تقريره السنوى، أن حركة السياحة في مصر تأثرت بشدة بعد عام 2010 والذي كان قد سجل أعلى أرتفاع في عدد السائحين وصل إلى 14 مليون سائح، وقد مر القطاع السياحى فى مصر بفترات صعبة، منذ عام 2011 وبدأ في التعافي تدريجيًا، وحقق عام 2019 من حيث الأعداد والإيرادات ازدهارًا كبيرًا، حيث بلغ عدد السائحين 13.1 مليون سائح بإجمالى إيرادات 13.03 مليار دولار وهى الإيرادات الأعلى فى تاريخ السياحة المصرية.

أضاف، إنه عام 2020 فى شهرى يناير وفبراير واصلت السياحة المصرية نجاحاتها إلا أنه في شهر مارس وتفشي جائحة كورونا في العالم وما تبعه من اتخاذ معظم دول العالم إجراءات تعليق حركة الطيران الدولى، فقد تم تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من 19 مارس 2020 وتوقفت حركة السياحة تمامًا فى البلاد مما أدى إلى هبوط الحركة السياحية إلى مستويات غير مسبوقة، كما في كل بلدان العالم.