متى تبدأ خدمة صرف المعاش من محافظ الهاتف المحمول.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لاتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف المحمول، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل فى إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، ولتلبية احتياجات المواطنين ودعم الشمول المالى وعملية التحول الرقمى. "

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، وانطلاقاً من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى العمل على توفير كافة السبل لنشر الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمى.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تيسير عملية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال توفير وإتاحة وسيلة سهلة للمستحقين لصرف المعاشات، حيث سيتم إتاحة صرف المعاش الكترونيًا بدايةً من شهر أغسطس المقبل للمستحقين من خلال محافظ الهاتف المحمول وذلك عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة الكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وتهدف منظومة إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول إلى تيسير إجراءات صرف المعاشات و يتم صرف المعاشات من أكثر من 45 ألف المنافذ المتعدة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني مثل "فورى وأمان" ويتوجه صاحب المعاش أو المستفيد من المعاش إلى أى فرع من فروع شركة المحمول المسجل فيها رقمه ويتقدم صاحب الطلب مرفق بصورة الرقم القومى، وفى الشهر التالى يستطيع الحصول على معاشه من أى منفذ به خدمة فورى أو أمان وان رسوم الخدمة 0.5% عن كل عملية، فمثلا لو قام بسحب مبلغ 100 جنيه يسدد مبلغ 50 قرشا وبحد أقصى 10 جنيهات فقط طوال الشهر.