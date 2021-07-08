ورفضت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- الصمت الدولى على هذه الجرائم والانتهاكات، خاصة تلك الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي التمسك بحل الدولتين، متسائلة عن مواقف الدول التي تطالب بوقف إجراءات أحادية الجانب، وتطالب بإعطاء الحكومة الإسرائيلية فرصة.