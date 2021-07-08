تفاصيل تدشين المجمعات الصناعية الجديدة للغزل والنسيج فى 20 معلومة

كتب عبد الحليم سالم

تسابق الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ،الزمن للانتهاء من تدشين المجمعات الصناعية الحديدة فى المحلة وكفر الزوار ودمياط وانشاء عدد من القلاع الصناعية الجديدة ضمن خطة التطوير تعرف علي التفاصيل فى 20 معلومة.

1- خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس التى تتكلف ما يزيد عن 22 مليار جنيه.

2- وتستهدف الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج لنحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا بدلا من 1.5 مليون قنطار سنويًا.

3- في مصانع الغزل تستهدف الطاقة الإنتاجية 188 ألف طن سنويًا بدلا من 37 ألف طن سنويا.

4- وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا.

5- الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة .

6- وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات .

7- تم تخصيص 3 مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، و3 مراكز للتصدير.

8- تم الانتهاء من 90‎%‎ من أكبر مصنع غزل فى العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلةوتطوير مصنعي 4 و6.

9- تم توقيع عقد توريد الماكينات وتدبير تمويل من بنك الاستثمار القومي ب 1.5 مليار جنيه لسداد المقدم.

10- تم توقيع عقود إنشاء 7 مصانع جديدة بشركتي المحلة الكبرى ودمياط للغزل بتكلفة

2.6 مليار جنيه.

11- تشمل الخطة نحو 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء يتم التعاون فيها مع كبرى شركات المقاولات.

12- سيتم إنشاء 3 مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة نحو 102 ألف متر .

13- في شركة دمياط للغزل والنسيج سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 79.9 ألف متر،ك.

14- جارى الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنوك أوروبية لشراء الآلات والماكينات الجديدة.

15- تم توقيع عقود إنشاء مصانع كفر الدوار،بمساحة 175 ألف متر ، بتكلفة 2.4 مليار جنية، بطاقة 9027 طن غزول و 50.7 مليون متر نسيج سنوياً

16- يهدف المشروع إلى إقامة 6 مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج.

17- يستهدف المشروع إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة.

18- يستهدف طاقة إنتاجية 9027 طن سنوى من الغزول بدلاً من 366 طن يتم إنتاجها حاليا .

19- وإنتاج 50.7 مليون متر سنوياً من النسيج بدلاً من 13 مليون متر يتم إنتاجها حالياً.

20- يستهدف إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز .