الرئيس اللبنانى يؤكد رغبة بلاده التمديد لقوات اليونيفيل للمساهمة فى حفظ الاستقرار بالجنوب

كتب: أحمد علوى

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا رغبة لبنان في أن يتم التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) من دون تعديل في المهمة، نظرا للدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006.

وأكد عون، خلال استقباله اليوم فرونتسكا بقصر الرئاسة ببعبدا، أن التنسيق الدائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني هو ضمانة لتفادي أي إشكالات أو حوادث مع الأهالي، معربا عن أمله في استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية من دون شروط مسبقة لما فيه مصلحة الأطراف المعنيين.

وأشار عون إلى الجهد الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في لبنان في مختلف المجالات.

وأبلغت فرونتسكا الرئيس اللبناني خلال الاجتماع بأن مجلس الأمن سوف يجتمع في 22 يوليو الجاري لعرض التقرير الدوري حول القرار الأممي 1701، وسيتناول الوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

