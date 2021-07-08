الرئيس السيسى يعلن ميلاد الجمهورية الجديدة.. إنفوجراف

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ميلاد الجمهورية الجديدة، خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لمن دواعي سرورى أن أشارككم اليوم افتتاح هذا المؤتمر الوزاري المهم الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون أى تمييز أو تفرقة، وفى ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة.



السيسى يعلن ميلاد الجمهورية الجديدة فى مؤتمر التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة

وأضاف الرئيس خلال المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: تتشرف مصر برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي ، وهو الأمر الذى يؤكد اهتمام مصر بالعمل على الارتقاء والتعاون وتعزيز التعاون بين دول المنظمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في القضايا ذات الصلة بالمرأة.



السيسى ميلاد الجمهورية الجديدة فى مؤتمر التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة

وأكد الرئيس السيسى على أن افتتاح المؤتمر بالعاصمة الإدارية يعكس ميلاد الجمهورية الجديدة، وأن مصر تولى اهتماما لتحقيق نقلة نوعية بقضايا المرأة، وأن مصر استحدثت سياسات لتعزيز إمكانيات المرأة سياسيا واقتصاديا، وبالرغم من ذلك رأى الرئيس السيسى أن هناك الكثير من العمل لتتمتع المرأة بمكانتها اللائقة. بالإضافة إلى ذلك، أكد السيسى على أن مصر وجهت اهتماما خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة، وعلى ضرورة مكافحة تداعيات الإرهاب والتطرف على المرأة، وأن مصر لن تدخر جهدا فى دعم تنمية المرأة، وعلى تطلعه إلى صدورو قرارات من شأنها تقدم المرأة فى عالمنا وتمكين المرأة ودعمها كلمة السر فى تقدم عالمنا، وأن مصر ستسعى خلال عامين لتمكين المرأة اقتصاديا.