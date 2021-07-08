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إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يرتفع إلى 4 ملايين و392 ألف طن إبريل الماضى

الخميس، 08 يوليه 2021 01:00 ص
إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يرتفع إلى 4 ملايين و392 ألف طن إبريل الماضى غاز طبيعى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات حكومية، ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، حيث وصلت قيمة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و392 ألف طن فى شهر إبريل الماضى، فيما كانت قيمة الإنتاج قد بلغت 3 ملايين و319 ألف طن في شهر ابريل لعام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و73 ألف طن.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات قد بلغ نحو مليوني و447 ألف طن في شهر ابريل الماضى، بينما كان الإنتاج قد بلغ مليوني و574 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ 127 ألف طن.

وفي مارس الماضى ارتفع الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن، كما وصل حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات نحو 2 مليون و488 ألف طن في مارس الماضي، مقابل 2 مليون و630 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، أما في فبراير الماضي، فقد بلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن الماضي، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن.


الغاز الطبيعى

جهاز الاحصاء

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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