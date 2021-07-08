أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8-7-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 8-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه.



إيقاف تداول 11 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الملتقى العربي للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو). أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الملتقى العربي للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 357 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.9 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.76%، والعرب على 6.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 912.7 ألف جنيه، 98.2 مليون جنيه، 935.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.6 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 12541 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3253 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 2593 نقطة.

وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 133 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 43.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.57%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 6.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.62%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 13.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 14.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.98%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 30.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.10%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 3.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.47%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.41%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 19.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.19%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 18.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 30.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.