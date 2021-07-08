تراجع هامشي للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 10268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4005 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3306 نقطة.