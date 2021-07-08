أخبار البورصة اليوم الخميس 8-7-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الملتقى العربي للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو). أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الملتقى العربي للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 357 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.9 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.76%، والعرب على 6.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 912.7 ألف جنيه، 98.2 مليون جنيه، 935.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.6 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 12541 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3253 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 2593 نقطة.

وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 133 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 4.3 مليون سهم، 1700 سهم، 61663 سهم، 52 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك 20680 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 204205 سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 4.3 مليون سهم، 1700 سهم، 61663 سهم، 52 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك 20680 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 204205 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النصر للأعمال المدنية، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 5 آلاف سهم، 560 سهم، 2.8 مليون سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 800 ألف سهم.



لجنة القيد قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، التنبيه على 6 شركات وهم الاستثمار العقاري العربي-أليكو، العامة للصوامع والتخزين، القناة للتوكيلات الملاحية، أسمنت سيناء، راية لخدمات مراكز الاتصالات، نايل سيتي للاستثمار، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا. قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، التنبيه على 6 شركات وهم الاستثمار العقاري العربي-أليكو، العامة للصوامع والتخزين، القناة للتوكيلات الملاحية، أسمنت سيناء، راية لخدمات مراكز الاتصالات، نايل سيتي للاستثمار، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر، في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع منح الشركة مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة بقرار لجنة القيد.