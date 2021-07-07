اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السفير الأمريكى: العراق يحتاج إلى أدوات فعالة للتحقيق فى الجرائم المالية

الأربعاء، 07 يوليه 2021 06:00 م
السفير الأمريكى: العراق يحتاج إلى أدوات فعالة للتحقيق فى الجرائم المالية السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر
أ ش أ

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أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، أن العراق يحتاج إلى أدوات وسياسات فعالة للمساعدة في التحقيق في الجرائم المالية.
 
وقال السفير - خلال حضوره إطلاق برنامج تدريبي ترعاه الولايات المتحدة بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الأربعاء، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية - إن العراق يحتاج إلى أدوات وسياسات فعالة للمساعدةِ في التحقيقِ في الجرائمِ المالية ومقاضاة مرتكبيها، مرجعًا الدافع وراء غالبية هذه الجرائم إلى الإثراء الشخصي الذي يضر بالدولة العراقية وشعبه.
 
وأشار إلى أن البرنامج سيساعد في تدريب القضاة والمدعين العامين والمحققين العراقيين على تطوير مهارات مكافحة الفساد، معربًا عن سرور وزارة الخارجية الأمريكية أن تمول تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقدرات التحقيق في الجرائم المالية في العراق إذ ساعدَ هذا التقييم في إرساء حجر الأساس للتدريب وكان له دور اساسي في صياغة مبادئ توجيهية لتقنيات التحقيق المالي المتبعة من قبل القضاة والمحققين.

العراق

أمريكا

أمريكا والعراق

الجرائم المالية

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