وفد برلمانى يزور المتحف اليونانى والرومانى والمعبد اليهودى بالإسكندرية

كتب محمد أسعد

استكمل اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب جولتهم التفقدية لعدد من المتاحف والمناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية، حيث تضمنت متابعة آخر مستجدات الأعمال بمشروعات الترميم والتطوير بالمتحف اليوناني الرومانى، كما قاموا بزيارة المعبد اليهودى الأثرى إلياهو هانبي.

ورافقهم خلال الجولة، العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات والمشرف العام علي مشروع القاهرة التاريخية والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

بدأت جولة اليوم بتفقد المتحف اليوناني الروماني، حيث استعرض العميد هشام سمير للنواب مراحل أعمال مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني، وما تم إنجازه من أعمال، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من أعمال التدعيم الإنشائي للمبنى والهيكل المعدني، بالإضافة لأعمال التشطيبات المعمارية، وقاعات العرض المتحفي، ونظم الإضاءة وأعمدة الواجهات.

ومن جانبه، شرح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف قاعات المتحف وخطة سيناريو العرض المتحفى، والذى يهدف إلى إبراز جمال مدينة الإسكندرية وازدهارها خلال العصر اليوناني الروماني ليصبح مركزا علميا وثقافيا لحضارات البحر المتوسط، يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي.

وتوجه الوفد بعد ذلك لزيارة المعبد اليهودي، حيث تفقد مبنى المعبد بالكامل وجميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية بالمعبد.

وأشار الدكتور أسامة طلعت على إشادة النواب بجهود وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على تراث مصر الحضاري للاجيال القادمة، وسير أعمال تطوير وترميم المتحف والتي تجري على قدم وساق، كما اقترحوا إمكانية عرض فكرة استخدام بعض التماثيل الأثرية الضخمة في تزيين ميادين مدينة الإسكندرية تقليدا لميدان التحرير.