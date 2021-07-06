أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 6-7-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 6-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد المصريين ومؤسسات أجنبية متأثرين بمخاوف سد النهضة، وخسر رأس المال السوقي 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.170 مليار جنيه.



إيقاف تداول 50 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 50 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بنك الكويت الوطني-مصر، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، جنوب الوادي للأسمنت، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، حديد عز، مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 50 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بنك الكويت الوطني-مصر، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، جنوب الوادي للأسمنت، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، حديد عز، مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المجموعة المصرية العقارية، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المالية والصناعية المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، الألومنيوم العربية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

وتم إيقاف تداول أسهم؛ أسمنت سيناء، رواد السياحة-راود، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شارم دريمز للاستثمار السياحي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، المنصورة للدواجن، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ارابيا انفستمنتس هولدنج.

البورصة تخسر 13.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد المصريين ومؤسسات أجنبية متأثرين بمخاوف سد النهضة، وخسر رأس المال السوقي 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.170 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد المصريين ومؤسسات أجنبية متأثرين بمخاوف سد النهضة، وخسر رأس المال السوقي 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.170 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.5%، والعرب على 9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 107.6 مليون جنيه، 802.3 ألف جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 64.9 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 10154 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 12603 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3987 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 2292 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2446 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 154 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 3.5 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 20 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة تنمية للاستثمار العقاري 13950 سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 3.5 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 20 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة تنمية للاستثمار العقاري 13950 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النصر للأعمال المدنية، المهندس للتأمين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، 3 آلاف سهم، 1273 سهم، 4500 سهم، 60.5 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العربية للصناعات الهندسية 10977 سهم، 222.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم.

أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي.، إضافة عقود جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثاني من عام 2021، وتمثل هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 52% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في النصف الأول من عام 2021 إلى 1.8 مليار دولار أمريكي.

تمثل المشاريع في مصر 32% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث أضافت المجموعة عقوداً عبر قطاعات المياه والصناعة، وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة 68% من الإجمالي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات (data centers) ، كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.8 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2021.



الحديد والصلب للمناجم أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، توقيع عقد اتفاق مع شركة الصناعات المصرية-كيما لنقل قطعة أرض تبلغ مساحتها 45 ألف متر مربع إلى الشركة، والتي أصبحت من ضمن أصول وممتلكات الشركة.

القابضة المصرية الكويتية

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، موافقة مجلس الإدارة على استقالة لؤي جاسم الخرافي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية الشركة.