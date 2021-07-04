7 أسباب وراء شعورك بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم

كتبت فاطمة خليل

قد يكون الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم صباحاً علامة على وجود مشكلة صحية لديك، إذا كان هذا الأمر يتكرر بشكل مستمر، فهل تساءلت يومًا عن السبب وراء شعورك بالإرهاق في الصباح؟، هل هو بسبب الإجهاد، أو النظام الغذائي، أم أن هناك شيئًا آخر يؤثر على صحتك؟ .. في هذا التقرير نتعرف على أسباب الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم، وفقاً لموقع " healthshot".

أسباب الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم



1. التعرض للضوء الأزرق



إنها الإضاءة الاصطناعية حيث الضوء الأزرق، والذي يقوم بعد ذلك بقمع إفراز الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم إيقاع الجسم اليومي هذا يجعل من الصعب عليك الحصول على نوم عميق في الليل، مما يجعل الشخص مرهقًا في صباح اليوم التالي، لذا قلل من وقت الشاشة، خاصة قبل النوم.

2. اختيار المرتبة الخاطئة



يمكن أن يؤدي النوم على المرتبة الخاطئة إلى تصلب وألم في أجزاء الجسم، وقد يجعلك ذلك متعبًا في صباح اليوم التالي.

3. مرض الغدة الدرقية



مشاكل الغدة الدرقية قد تسبب شعورك بالتعب في الصباح بعد الاستيقاظ، كما قد تشعر بأنك متقلب المزاج.

تميل الغدة الدرقية إلى إنتاج القليل جدًا أو الكثير من هرمون الغدة الدرقية؛ وهذا يؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، مما قد يؤثر على النوم الذي يسبب التعب في الصباح عندما تستيقظ.

4. الاكتئاب



قد يجد الأشخاص المصابون بالاكتئاب صعوبة في النوم أثناء الليل ويمكن أن يصابوا أيضًا بالنعاس المفرط أثناء النهار يفقد المصابون بالاكتئاب كل الاهتمام بجميع الأنشطة اليومية بما في ذلك النوم.

5. فقر الدم



قد يؤدي وجود مستويات غير كافية من الحديد في دمك إلى الشعور بالتعب عند النوم والاستيقاظ في صباح اليوم التالي.

يجب أن تتأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالحديد، وإذا أمكن يمكنك أيضًا تناول مكملات الحديد ولكن فقط بعد استشارة طبيبك يمكنك تناول السبانخ والزبيب والمشمش والبازلاء والفول والمأكولات البحرية والدواجن.

6. نمط الحياة المستقرة والكسل



قد يؤدي الجلوس لفترة طويلة وعدم الحركة إلى قلة النوم ويجعلك تشعر بالتعب بعد الاستيقاظ.

7. الجفاف



يؤدى الجفاف إلى تقليل وجود الأحماض الأمينية في الجسم، والتي تؤثر على الميلاتونين.