تعرف على العلاجات المنزلية لمرض الكبد الدهنى.. منها الصبار

يحافظ الكبد على آلية إزالة السموم من الجسم، كما يقوم تلقائيًا بإزالة الشوائب والسموم، وهناك اعتقاد شائع بأن مشاكل الكبد هى أحد الطرق التي يمكن أن يتلف الكبد بها، أشياء أخرى يمكن أن تسبب مشاكل للكبد واحدة من أكثر الأمراض المقلقة هو الكبد الدهني، كطريقة للحفاظ على صحتك وتجنب أمراض الكبد الدهنية والمشاكل ذات الصلة، بحسب موقع "only my health".
زيت أملا
يعرف زيت أملا بشكل شائع بأنه منشط للكبد، له خصائص خافضة للحرارة ومضادة للملاريا يزيد الشهية ويفيد جدا في اضطرابات المسالك البولية.
زيت أملا
الكركم
له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد أظهرت الأبحاث أن الكركم عنصر قوي في حمايتنا من إصابات الكبد وحماية أجسامنا من السموم الضارة.
المكسرات
تلعب المكسرات دورا مهما لأنها مفيدة للأمعاء، وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول المكسرات بانتظام يساعد في تحسين مستويات إنزيمات الكبد والجوز، لأنه غني بالأحماض الأمينية والجلوتاثيون وأحماض أوميجا 3 الدهنية.
الثوم
عنصر أساسي في نظامنا الغذائي وكذلك في المطبخ، إنه مليء بالعوامل المضادة للبكتيريا والسيلينيوم، ينشط الثوم إنزيمات التخلص من السموم في الكبد ويطرد السموم بشكل طبيعي.
ثوم
الصبار
مصدر غني بالمغذيات النباتية، كما أنه معروف بخصائصه المرطبة ويستخدم بشكل شائع لفوائده على الجلد أيضا، عصير الصبار مفيد في إزالة السموم من جسمك وطرد جميع السموم التي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للكبد، كما يقلل بشكل كبير من الضغط على الكبد.
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