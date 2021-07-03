علامات تدل على الجفاف يجب الانتباه لها خلال فترة الموجة الحارة

كتبت فاطمة خليل

الجفاف من الأشياء الخطيرة التي ترتبط بالطقس الحار والتعرض للشمس لفترات طويلة، لأن الجسم يفقد السوائل باستمرار في الصيف مع العرق ويحتاج لتعويض هذه السوائل بشرب المياه والمشروبات الأخرى التي تساعد في ترطيب الجسم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الجفاف الشائعة التي يجب الانتباه لها في ظل الموجة الحارة التي تمر بها مصر حالياً.

ما هو الجفاف؟



وفقاً لموقع "healthshots" يحدث الجفاف، إذا لم يكن لدى الجسم الكثير من الماء الذي يحتاجه، وبدون كمية كافية من الماء، لن يتمكن جسمك من العمل بشكل صحيح، وحتى المستويات المنخفضة من الجفاف يمكن أن تجعلك تشعر بالخمول والإمساك.

الأسباب الشائعة للجفاف



يمكن أن تؤدي الإصابة بمرض السكري أو القيء أو الإسهال، والتواجد في الشمس لفترة طويلة، والتعرق كثيرًا بعد ممارسة الرياضة، والحمى، وتناول مدرات البول إلى الجفاف.

علاوة على ذلك، يصاب الأطفال الصغار وكبار السن والرضع بالجفاف كثيرًا ويجب تقييم السبب الكامن وراء الجفاف ثم طلب المساعدة الفورية ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص في المستشفى بسبب الجفاف، لذلك ، لا تنسَ اختيار العلاج في الوقت المناسب.

علامات الجفاف التي يجب الانتباه لها في الطقس الحار



التعب، جفاف الفم، العطش المتكرر، قلة التبول، جفاف الجلد، الإمساك، الدوخة، الدوار، الصداع، الرؤية السريعة، التنفس السريع، معدل ضربات القلب السريع، والبول الداكن.

مضاعفات الجفاف



يمكن أن يؤدي فقدان كل من الماء والمعادن في العرق إلى آلام في العضلات يمكن لمثل هذه التشنجات أن تبقيك مستيقظًا في الليل ولن تكون قادرًا على القيام بأنشطتك اليومية بسهولة. يمكن أن يؤثر الجفاف على صحتك الجسدية مثل المزاج والتركيز كما أنه يؤثر سلبًا على كليتيك.

عندما تصاب بالجفاف، يحتفظ الجسم بالمياه المتاحة، ومن ثم تميل إلى إنتاج كمية أقل من البول الداكن اللون هذا لأن نفايات التمثيل الغذائي أكثر تركيزاً، يمكن أن يكون هذا خطيرًا على الكلى.

في معظم الحالات الخطيرة، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى فقدان للوعي أو إغماء هذا بسبب نقص حجم الدم ، أو انخفاض حجم الدم، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.

يميل الجفاف إلى جعل عملية الترطيب أقل فعالية ، ويمكن أن يتسبب استنشاق الهواء الجاف في تهيج الحلق وحتى السعال الجاف.

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فتوقف عن فعل ذلك على الفور سيتعين عليك شرب ثلاثة لترات على الأقل من الماء يوميًا حتى تحافظ على رطوبتك.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من الجفاف قم بإعادة ترطيب جسمك بسرعة بمجرد إصابتك بالجفاف يمكن لمحلول الجفاف المنزلى أن يفي بالغرض ويمكن عمله كالتالي: خذ نصف ملعقة صغيرة من الملح وبعض السكر واخلطه في كوب من الماء.

حاول تجنب المشروبات السكرية والكولا والكافيين وابتعد عن التدخين، اشرب الماء على فترات منتظمة، و تناول أطعمة مثل البطيخ والبرتقال والفراولة والخس والخيار لتقليل الجفاف.