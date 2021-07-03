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سعر الدولار اليوم السبت 3-7-2021 فى مصر

السبت، 03 يوليه 2021 10:07 ص
سعر الدولار اليوم السبت 3-7-2021 فى مصر سعر الدولار
كتب ـ إسلام سعيد

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شهد سعر الدولار اليوم السبت 3-7-2021، أمام الجنيه المصرى استقرار واضح، تزامنًا مع إجازة البنوك الأسبوعية يومى الجمعة والسبت وتوقف التداولات على العملات في السوق المصرفي.
 
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك "الأهلى المصرى  والاسكندرية ومصر" عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك " القاهرة، والبنك التجارى الدولى "cib" بـ15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
 
وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.
 
وذكر البنك المركزى المصرى، إن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021، ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 
 
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.
 


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.
 
 15.72 جنيه للبيع.
 
 

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