سعر الدولار اليوم الجمعة 2-7-2021

كتبت: سماح حمدى

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021، أمام الجنيه المصرى، تزامنًا مع إجازة البنوك الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليثبت سعره "البنك الأهلى المصرى والاسكندرية وبنك مصر" عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك " القاهرة، والبنك التجارى الدولى "cib" بـ15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

وذكر البنك المركزى المصرى ، إن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.71 جنيه للبيع. 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء. 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.73 جنيه للبيع. 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.65 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.