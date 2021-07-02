أسعار العملات اليوم الجمعة 2-7-2021

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو 18.49 للشراء 18.70 جنيه للبيع، نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بكافة البنوك المصرية.
وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصرى، تزامنًا مع إجازة البنوك الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليثبت سعره "البنك الأهلى المصرى والاسكندرية وبنك مصر" عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك "القاهرة، والبنك التجارى الدولى "cib" بـ15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.49 للشراء، 18.70 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
بلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.55 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.
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