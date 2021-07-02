أسعار العملات اليوم الجمعة 2-7-2021

وسجل سعر صرف اليورو 18.49 للشراء 18.70 جنيه للبيع، نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بكافة البنوك المصرية.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.49 للشراء، 18.70 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.55 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.ثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.