رجل آلى لمراقبة مصابى فيروس كورونا فى تونس

إيمان حنا

فى إطار التفاعل مع الظروف الصحية الاستثنائية التى فرضها وباء كورونا، بادر عدد من طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجيا بتونس، بصنع آلات من شأنها أن تسهل تأقلم المواطنين مع متطلبات الحياة بنسقها الجديد، وفق موقع موزاييك.

تم صنع رجل آلي يشتغل بالذكاء الاصطناعي لحماية الإطار الطبي من فيروس كورونا، حيث بامكانه أن يقوم بقيس درجة الحرارة ومراقبة مدى احترام شروط الوقاية من عدوى الفيروس ومراقبة المرضى عن بعد، عبر التجول في مختلف الأقسام، كما يمكن التحكم به عن بعد إضافة إلى اتقانه 3 لغات (العربية واللهجة التونسية والفرنسية والإنجليزية).

من جهة أخرى تمكن الطلبة من صنع سيارة بيئية تشتغل بالطاقة الشمسية ومكثف شمسي لتوفير الاضاءة الداخلية للمنازل بالمناطق النائية باستعمال الطاقة الشمسية .

وعلى صعيد متصل، سجلت ولاية سوسة إحدى ولايات تونس، خلال ال24 ساعة الأخيرة، 617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها 108 إصابات تم تسجيلها بمعتمدية مساكن لوحدها، وذلك الى جانب تسجيل 5 وفيات جديدة بعد القيام ب1418 عملية تحليل مخبري

وارتفع عدد الإصابات الإجمالى بالولاية إلى 30463 إصابة، شفي منهم 24745 مصابا بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 909 حالات وفاة

ولا يزال عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة المعنية باستقبال مرضى الكوفيد في تصاعد مستمر بعد ان ارتفع العدد الى 297 حالة إيواء، ويتوزع عدد مرضى الكوفيد المقيمين بالمستشفيات الى 213 شخصا بأسرة الاكسيجين، و65 شخصا في حالة انعاش، و19 حالة تحت التنفس الاصطناعي