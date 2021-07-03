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بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة وإصدار التراخيص بجميع المحافظات غدا

السبت، 03 يوليه 2021 12:30 ص
بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة وإصدار التراخيص بجميع المحافظات غدا أعمال بناء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ المحافظات غدا الأحد، الموافق 4 يوليو، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في  إبريل الماضى، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021. 
 
ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية، فمن المقرر أن يتم التطبيق الفعلى غدا الأحد الموافق 4 يوليو.
 
ويوضح "اليوم السابع" خطوات الحصول على تراخيص البناء 2021 وفقا للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية كما يلى:
 
1- يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به "صورة من تحقيق الشخصية / صورة من العقد المشهر / صورة بيان الصلاحية"، على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض وبحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة.
 
2- يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة والتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وأصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.
 
3- يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفى كافة المستندات .
 
4- يقوم المركز التكنولوجى باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.
 
5- يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.
 
6- حال رغبة المواطن في الشروع في البناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى وفقا للطب المعد لذلك على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.
 
7- حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجى، والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.

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