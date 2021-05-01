اليوم السابع
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اشتراطات البناء الجديدة تحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية

السبت، 01 مايو 2021 02:46 م
اشتراطات البناء الجديدة تحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية أعمال بناء - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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كشفت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، والتى أصدرتها وزارة التنمية المحلية وأعلنت بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة بالمحافظات من الثلاثاء المقبل بعد انتهاء الإجازات، عن عدم السماح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية.

كما شددت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية، على عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المراكز والمدن التى تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة وهى حى شرق مدينة نصر، بحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدى سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر .

وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.

 


اشتراطات البناء

تراخيص البناء

رخصة البناء

الاشتراطات البنائية الجديدة

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