مودة الأدهم .. هل تلقت فتاة تيك توك تمويلا من الخارج للاتجار بالبشر؟

كتب أحمد حسنى

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمة مودة الأدهم في اتهامها بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"بفتيات التيك توك"، تلقيها أموال من شركات تكنولوجيا.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف كشفت التحقيقات تمويل فتاة التيك توك مودة الأدهم..

وأوضحت التحقيقات أن حسابات المتهمة مودة الأدهم بالبنوك المختلفة ملخصة في صورة من تقرير البنك المركزى بشأن المتهمة، والذى تضمن حساباتها بالبنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج وهى:

أولاً: أحد البنوك بالتجمع الخامس، إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 9 آلاف و51 جنيها و6 قروش، وتبين تحويل مبلغ 3 آلاف و476 جنيها و6 قروش من إحدى شركات التكنولوجيا على النحو الوارد بالتحقيقات.

ثانيا: بأحد البنوك بالقاهرة الجديدة بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 990 ألفا و 96 جنيها و70 قرشا، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا و116 جنيها و30 قرشا من إحدى شركات التكنولوجيا على النحو الوارد بالتقرير، وحساب آخر بالدولار الأمريكى بمبلغ 8809 دولارات.

ثالثاً: أحد البنوك بالعاشر من رمضان، بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 795 ألفا و749 جنيها و41 قرشا.

ثم أشار التقرير للتحويلات التي استلمتها المتهمة والتي جاءت على النحو التالى:

- تحويلات استلمتها المتهمة من أحد البنوك خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالى 7 تحويلات من أشخاص من دولتين عربيتين قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمال مبلغ 2326.59 دولار أمريكى.

- تحويلات استلمتها المتهمة من أحد البنوك خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، بلغت 21 تحويل من أشخاص مختلفين بدول عربية، وأمريكا وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالى مبلغ 2154.20 دولار أمريكى، ومبلغ 77 ألفا و494 جنيها و35 قرشا.

- تحويلات استلمتها المتهمة من أحد البنوك خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، بلغت 38 تحويل من أشخاص بدول عربية وأجنبية قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكى.

ونشر اليوم السابع منطوق الحكم على المتهمين، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم و محمد عبد الحميد ة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعاً بالاتجار فى البشر.