قوات الإنقاذ تنتشل جثة شاب وتبحث عن آخر لقيا مصرعهما غرقا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

استقبل مستشفى برج البرلس المركزي جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى مياه بحر بلطيم، فيما تقوم قوات الإنقاذ بمساعدة الأهالي وصيادي البرلس من البحث عن جثمان آخر لقى مصرعه هو الآخر بمنطقة الدعاء التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم يفيد بغرق مراهقين بالقرب من قرية الدعاء التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ بقرية الدعاء، وتبين إستخراج جثة شاب وجارى البحث عن جثمان الآخر، وسجلت بيانتهم كالتالي، أحمد عبودة عبد الونيس، 17 عاما، وهاني إسماعيل عمارة 16 عاما، ويقيم الإثنين بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.