اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يوليه 2021 02:54 م
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-7-2021 فى مصر

الأربعاء، 21 يوليه 2021 01:00 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-7-2021 فى مصر اليورو
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 21-7-2021 أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري 18.37 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، أما فى البركة سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ.
 
وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات لليوم الثانى على التوالى الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك 21-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، نظرا لاجازة البنوك فى مصر، ليثبت سعر الدولار كما كان عليه من قبل، ويستقر صرف اليورو عند سعر 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.46 جنيه للشراء.
 
18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.37 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.41 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.46 جنيه للشراء.
 
18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.38 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.46 جنيه للشراء.
 
18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.41 جنيه للشراء.
 
18.60 جنيه للبيع.
 

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اليورو اليوم

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